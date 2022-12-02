Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 21:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ahırkapı açıklarında çarpışan iki gemi, emniyetle demirletildi
[Fotograf: AA]
Ahırkapı açıklarında akşam saatlerinde çarpışan konteyner gemisi ile kuru yük gemisi, aynı mevkiye emniyetle demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çatışan gemiler, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda 2 kılavuz kaptanımız, Kurtarma-2 ve Kurtarma-10 römorkörlerimiz ile KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuz refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi" ifadeleri kullanıldı.
Ahırkapı'da, 126 metre boyundaki ''BURHAN DİZMAN'' ile 147 metre boyundaki ''TURAN C'' isimli gemiler çarpışmış, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edilmişti.
Son Haberler
- 08:38
- 08:07
- 07:54
- 07:31
- 07:15
Sıradaki Haber
Aydın'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz