Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 54 gözaltı
Gaziantep'te farklı tarihlerde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda gümrük kaçağı çok sayıda malzemeye el konuldu.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'te farklı zamanlarda 5 ayrı adrese kaçakçılık operasyonu düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 6 bin 141 paket gümrük kaçağı sigara, 3 ton gümrük kaçağı akaryakıt, 114 şişe gümrük kaçağı alkol, 13 gümrük kaçağı cep telefonu, 26 tabanca, 461 fişek ve 30 şarjör ele geçirdi.
Gözaltına alınan 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Gaziantep Kaçakçılık
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