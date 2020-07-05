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Gaziantep'te bir apartman karantinaya alındı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan M.K. , üç gün önce kurs için gittiği Kahramanmaraş'ta ateşlenince tedavi amacıyla İslahiye Devlet Hastanesine başvurdu.
Hastanedeki COVID-19 testi pozitif çıkan M.K. tedavi altına alındı.
Filyasyon çalışması sonucu M.K'nin kaldığı ve 53 kişinin yaşadığı, 17 dairenin olduğu apartman 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Etiketler: Gaziantep Islahiye koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 19:04
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