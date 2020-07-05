Haber Giriş: Kaynak: DHA
Fazla yolcusu olan otobüs trafikten men edildi
[Fotoğraf: DHA]
Esenyurt'ta fazla yolcusu bulunduğu için polis tarafından durdurulan halk otobüsü 15 gün trafikten men edilirken, sürücüsüne para cezası kesildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen yolcu sayısından fazla yolcu alan özel halk otobüsü, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği Ekipleri tarafından Esenyurt'ta durduruldu.
Güzergahı dışında durdurulan özel halk otobüsünün sürücüsüne idari para cezası kesildi. Otobüs 15 gün süreyle trafikten men edildi.
Etiketler: esenyurt halk otobüsü trafikten menSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 17:47
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