Haber Giriş: Kaynak: AA
Devrilen kamyondaki domatesler yola saçıldı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde domates yüklü kamyonun devrilmesi sonucu domatesler yola saçıldı.
Bilecik-Sakarya kara yolunun Selçik köyü mevkisinde Furkan Gönül idaresindeki domates yüklü kamyon devrildi.
Sürücünün yara almadan atlattığı kazanın ardından bölgeye 112 Acil Servis, jandarma, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Devrilen kamyon çekiciyle kaldırıldı.
Belediye ve itfaiye ekiplerince çevreye saçılan domatesler ve kasalar temizlenerek yol tekrar trafiğe açıldı.
Etiketler: kamyon kazası domatesler yola saçıldı bilecik kazaSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 17:33
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