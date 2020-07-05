Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Kırşehir'de buğday ve arpa ekili tarla kül oldu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kırşehir'de buğday ve arpa ekili tarlalarda çıkan yangında 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Köylülerin, diğer ekili alanların zarar görmesini engellemek için tarlaların çevresini toprakla kapattığı anlar drone ile görüntülendi.
Yangın, Kırşehir’in Boztepe ilçesine bağlı Karacören köyünde meydana geldi.
Saman balyası makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle buğday ve arpa ekili tarlada yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca, itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Köylüler ekili alanları toprakla kapattı
Çıkan yangını söndürme çalışmalarına destek veren köylüler de traktörleri ile ekili alanların önlerini toprakla kapatmaya çalıştı.
Uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alınan yangında 500 dönümlük buğday ve arpa tarlası küle dönerken, yüzlerce dönüm tarla da yanmaktan son anda kurtarıldı.
Etiketler: tarla yangını tarım arazisi Buğday ve arpa tarlasıSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 17:43
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