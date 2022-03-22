Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 22:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te berber dükkanına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Gaziantep'te bir berber dükkanında meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir berber dükkanına motosikletle gelen kimliği belirsiz şüpheli, tabancayla ateş açtı.
Tıraş olmak için berber koltuğunda oturan Mehmet Demir ile kendisini bekleyen arkadaşı Muhammet Can, yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince yakındaki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Demir, hayatını kaybetti.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Gaziantep Bireysel Silahlanma
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