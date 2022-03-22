Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir berber dükkanına motosikletle gelen kimliği belirsiz şüpheli, tabancayla ateş açtı.

Tıraş olmak için berber koltuğunda oturan Mehmet Demir ile kendisini bekleyen arkadaşı Muhammet Can, yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince yakındaki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Demir, hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.