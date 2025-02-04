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Türkiye
AA 04.02.2025 15:47

Gaziantep'te 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

Gaziantep'te 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin ikinci yıl dönümünde eğitim öğretime 1 gün ara verilecek.

Gaziantep'te 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan açıklamada, deprem felaketinin yıl dönümü münasebetiyle 6 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime kent genelinde 1 gün süreyle ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, "Ayrıca, kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla anma programına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar da 6 Şubat Perşembe günü idari izinli sayılacaktır." denildi.

Aynı gün, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da da eğitime 1 gün süreyle ara verileceği açıklanmıştı.

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