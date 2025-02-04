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Türkiye
TRT Haber 04.02.2025 13:48

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımlarıyla yapılacak AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yarın Ankara Kapalı Spor Salonu'nda saat 11.30'da yapılacak. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü yarın düzenlenecek program sebebiyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bilgisini paylaştı.

Emniyet Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan duyuruda şunlar paylaşıldı:

04.02.2025 tarihinde saat 23.00'ten itibaren program sona erene kadar;

Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların tamamı (alt geçit hariç), Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, Tren Garı Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı (üst geçit hariç), Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı,

İhtiyaç olması halinde; Hipodrom Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü çift yönlü, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır.

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