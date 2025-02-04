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Türkiye
AA 04.02.2025 13:28

Deprem konutlarına yerleşen afetzedeler yeni evlerinden memnun

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde evleri yıkılan ve TOKİ tarafından yapılan konutlara yerleşen depremzedeler, yeni komşularıyla hayata umutla bakıyor.

Deprem konutlarına yerleşen afetzedeler yeni evlerinden memnun

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentte, afetin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından yapılan 20 bin 212 konut ve 6 bin 93 köy evi hak sahiplerine teslim edildi.

Merkez Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde yapılan TOKİ konutlarına yerleşen Naime Kutlutürk, AA muhabirine, depremin hayatlarını her anlamda olumsuz etkilediğini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Depremde kendisinin ve kızının evinin ağır hasar aldığını ifade eden Kutlutürk, şöyle konuştu:

"Depremden sonra Tokat'a, ardından İzmir'e gittik. TOKİ'den bize ev çıkınca geri geldik. Çok memnun kaldık, devletin işi rast gelsin. Çalışanlara, işçilere, müdürlere teşekkür ediyorum. 'Eksiğin, ihtiyacın var mı?' diye soruyorlar. Taşınalı bir ay oldu, evden çok memnunum, çok beğendik. Evin dizaynına, yapılışına, ziyaretime gelen akrabalarım, eşim dostum hayran kaldı. Çok memnunum."

"Kullanılan malzeme çok kaliteli"

Gülşah Yılmaz ise depremde evlerinin ağır hasar aldığına değindi.

TOKİ'den kendisine ev çıktığını duyduğu an çok mutlu olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"TOKİ kuraları çekilmeye başlayınca bize konut çıkacağını pek düşünmemiştik, ihtimal vermiyorduk. Karakavak Mahalle Muhtarı, yurt dışında olmamıza rağmen bize ulaşarak, TOKİ'den konut çıktığını, işlemlerimizi tamamlamak için çok az zamanımız kaldığını söyledi. Sonrasında noter işlemleriyle başvurumuzu yaptık. Büyük mutluluk yaşadık, geldik eve baktık, sonra taşındık. Eve taşınalı yaklaşık 5 ay oldu. Kullanılan malzeme çok kaliteli. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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Malatya Deprem 6 Şubat Asrın Felaketi Asrın Birlikteliği TOKİ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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