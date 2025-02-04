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Türkiye
AA 04.02.2025 11:58

12 ilde "kara para" ve "dolandırıcılık" operasyonu: 37 gözaltı

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para" aklanmasına ilişkin 37 şüpheli gözaltına alındı.

12 ilde "kara para" ve "dolandırıcılık" operasyonu: 37 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirledi.

Bu sayede "kara para" aklandığını ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma girdiğini ortaya çıkaran polis, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö'nün de aralarında olduğu 37 şüpheli operasyonda gözaltına alındı.

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