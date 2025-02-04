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Türkiye
AA 04.02.2025 13:40

Ankara Ulus'ta göçük

Ankara Ulus'taki Yüzüncü Yıl Meydanı'nda göçük oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ekipler güvenlik amacıyla bölgeyi şeritlerle çevirdi.

Ankara Ulus'ta göçük

Cumhuriyet Caddesi ile Atatürk Bulvarı kesişiminde yer alan Yüzüncü Yıl Meydanı'nda, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle "yüzey göçüğü" meydana geldi.

Park ve dinlenme alanı olarak kullanılan, üzerinde üstyapı bulunmayan çim alandaki göçüğün etrafı şeritlerle çevrilerek girişe kapatıldı.

Göçüğün doldurulması için Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekiplerince çalışma başlatıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Simitçi Ozan Kaydı, olayın sabah saat 06.00 sularında meydana geldiğini belirterek, "Önce kaldırımdan çatırtı sesi geldi, sonrasında peyzaj bölümünde çökme meydana geldi. Can kaybı yaşanmadı, önemli olan bu" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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