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Türkiye
AA 04.02.2025 15:43

Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı

Batı ve Doğu Akdeniz'de hafta boyunca rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, akşam saatlerinden itibaren doğusunda yer yer 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Perşembe günü öğle saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında esecek fırtınanın cuma günü gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın batıda yarın öğle saatlerinden sonra, doğuda perşembe günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, batısında yer yer 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Cuma günü sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusunda, gece saatlerinde batısında etkisini kaybetmesi tahmin edilen fırtına için ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye ediliyor.

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