Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 00:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 28 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'teki bir kız öğrenci yurdunda kalan 28 kişi, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.
Merkez Şahinbey ilçesindeki yurtta kalan öğrencilerden bazıları, iftardan sonra mide bulantısı ve baş dönmesi gibi çeşitli şikayetlerle yurt yönetimine başvurdu.
Bunun üzerine yurda gelen sağlık ekipleri, 28 öğrenciyi zehirlenme şüphesiyle çeşitli hastanelere kaldırdı.
Tedavilerine başlanan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Gaziantep Gıda Zehirlenmesi
Son Haberler
- 00:06
- 01:39
- 01:33
- 01:18
- 00:56
Sıradaki Haber
Erzurum'da terör örgütüne operasyon: 6 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz