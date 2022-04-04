Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 23:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Antalya'da pansiyon yangını
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Olimpos'ta bir pansiyonda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü, pansiyon ise kullanılamaz hale geldi.
Kumluca ilçesindeki turizm merkezlerinden Olimpos'taki bir pansiyonda yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm pansiyonu sardı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın güçlükle söndürüldü.
Büyük çapta hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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