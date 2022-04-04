İzmir'de bir balıkçı teknesinde 168 düzensiz göçmen yakalandı

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Büyük çapta hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kumluca ilçesindeki turizm merkezlerinden Olimpos'taki bir pansiyonda yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm pansiyonu sardı.

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