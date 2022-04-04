Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin de aralarında bulunduğu 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyede savcılığa çıkarılan Handan Toprak Benli'nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklama, 10 şüpheli ise adli kontrol tedbiri istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden aralarında eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin de yer aldığı 11 şüpheli tutuklandı.https://t.co/FSiQD9p1i0 pic.twitter.com/lL6Qe4Y8YR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 4, 2022

11 tutuklama

Hakimliğe çıkarılan Handan Toprak Benli ve 7 aktif belediye personelinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı, 10 şüpheli haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Olayın geçmişi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar Belediyesinin geçmiş dönemdeki birçok ihalesinde, "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" olaylarını gerçekleştirerek, kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen ve aralarında eski Belediye Başkanı Handan Toprak ile 15 belediye çalışanının da bulunduğu 27 şüpheli hakkında 1 Nisan'da gözaltı kararı vermişti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir ve Tekirdağ'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 21 şüpheliyi yakalamıştı.

Diğer 6 şüphelinin Aralık 2021'de düzenlenen benzer bir operasyonda tutuklandıkları anlaşılmıştı.