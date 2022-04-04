Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 19:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Muş'un Hasköy ilçesinde bir otomobilde, 22 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklandı.
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında dün Hasköy ilçesindeki uygulama noktasında bir otomobil durduruldu.
Yapılan aramada, 22 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutukladı.
Etiketler: Muş Uyuşturucu
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