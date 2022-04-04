Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 23:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
FSM ve YSS köprüleri 'Polis Haftası' için kırmızı ve maviyle ışıklandırıldı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, "10 Nisan Polis Haftası"na dikkati çekmek için kırmızı ve mavi renklerle aydınlatıldı.
Önemli gün ve haftalarda yapılan ışıklandırma çalışmalarıyla farkındalık projelerine destek veriliyor.
Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, bu kez Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mavi ve kırmızı renklere büründü.
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