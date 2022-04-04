Önemli gün ve haftalarda yapılan ışıklandırma çalışmalarıyla farkındalık projelerine destek veriliyor.

Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, bu kez Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mavi ve kırmızı renklere büründü.