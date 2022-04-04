Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İtalya rotası üzerinde hareket eden bir balıkçı teknesinde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirdi.

Ekipler, Seferihisar ilçesi açıklarındaki balıkçı teknesinde bulunan 168 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Yasa dışı geçişi organize ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.