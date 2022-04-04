Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 23:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de bir balıkçı teknesinde 168 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında balıkçı teknesiyle İtalya'ya gitmeye çalışan 168 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör oldukları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İtalya rotası üzerinde hareket eden bir balıkçı teknesinde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirdi.
Ekipler, Seferihisar ilçesi açıklarındaki balıkçı teknesinde bulunan 168 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.
Yasa dışı geçişi organize ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler
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