Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 20:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 22 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 22 düzensiz göçmen ile düzensiz göçmenleri para karşılığı taşıdığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesi Arslanlı Mahallesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 22 düzensiz göçmen ile para karşılığı göçmen taşıdığı tespit edilen 5 organizatör yakalandı.
Ekiplerce, suçta kullanılan 3 araca el konuldu.
Etiketler: Gaziantep Düzensiz Göçmenler
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