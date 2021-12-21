4 şüpheli hırsızlık için Cevdetpaşa Caddesi üzerindeki bir kuyumcuyu seçti.

Şüphelilerden biri sabaha karşı elinde demir makası ile gelerek kuyumcuya ait kepengin kilidini kırdı. Bir süre sonra diğer şüphelilerden 2’si kepengi kaldırarak kuyumcunun içerisine girdi.

Dükkana giren 2 şüpheli tezgahta bulunan altın ve gümüş ziynet eşyalarını yanlarında getirdikleri çantalara doldurdu. Kuyumcu içerisindeki kasayı matkapla açan şüpheliler, kasanın içini de boşalttı.

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

“300-350 bin TL arasında zararımız var”

Kuyumcu dükkanının sahibi Ferhat Münüklü, “Tezgahın içerisinden altın yüzükler, tek taş, beş taşlarımı topluyorlar. Çantaya koyuyorlar. 13-14 dakika içerisinde çıkıp gidiyorlar. 300-350 bin TL arasında şu an zararımız var. Maliyet ve satış fiyatı olarak 300-350 bin TL olarak hesapladık. Daha ne çalındığını da bilmiyoruz” diye konuştu.

“Daha dikkatli olmamız gerekiyor”

Olayı polise bildirdiklerini söyleyen Münüklü, “En kısa sürede bulunması temennimizdir. İnşallah bulur, cezasını verirler. Bizim de malımızı geri getirirler. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Kepenklerimi değiştireceğim. Güvenlik sistemini daha üst seviyeye taşıyacağım. Elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.