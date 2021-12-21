İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapanlar için çalışma başlattı.

Çeltikçi ilçesi Antalya-Bucak kara yolunda durduran araçta yapılan aramada, Roma, Bizans ve İslami döneme ait olduğu tespit edilen 168 sikke, 7 obje olmak üzere 175 tarihi eser ele geçirildi.

Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.