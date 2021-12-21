Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 18:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da 175 parça tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Burdur'da çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 175 parça tarihi eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapanlar için çalışma başlattı.
Çeltikçi ilçesi Antalya-Bucak kara yolunda durduran araçta yapılan aramada, Roma, Bizans ve İslami döneme ait olduğu tespit edilen 168 sikke, 7 obje olmak üzere 175 tarihi eser ele geçirildi.
Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Burdur Tarihi Eser
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