Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Bursa merkezli 4 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Bursa, Ankara, Kırklareli ve Kayseri'de, 21 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 20'si yakalandı.
Yurt dışında bulunduğu öğrenilen bir firari zanlı hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Bursa Ankara Kırklareli Kayseri
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