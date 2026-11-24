Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Aziz milletim, kıymetli öğretmenlerimiz, eğitim ailemizin değerli mensupları, saygıdeğer misafirler; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Öğretmenler Günü vesilesiyle sizlerle bir arada olmanın, sizleri milletin evinde ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz.

"Tüm öğretmenlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum"

Sözlerimin hemen başında buradaki öğretmenlerimizle birlikte maarif ordumuzun tüm neferlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü şahsım, ülkem ve milletim adına tebrik ediyorum. Sizlerin nezdinde öğrencilerine kimi zaman anne şefkati, kimi zaman baba merhameti, kimi zaman da kardeş sevgisiyle yaklaşan, evlatlarımızı samimiyetle bağırlarına basan tüm öğretmenlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

"Şehit öğretmenlerimizin yaptıkları fedakarlıkları asla unutmayacağız"

Şehit öğretmenlerimiz Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ı, Kahramanmaraş'taki menfur saldırıda kendisini öğrencilerine siper eden Ayla Kara hocamızı, vazifelerini ifa ederken son nefeslerini veren tüm öğretmenlerimizi bugün bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Şehit öğretmenlerimizin aziz hatıralarını daima yaşatacağımızı, bu ülke ve bu millet için yaptıkları fedakarlıkları asla unutmayacağımızı burada özellikle ifade ediyorum. Aynı şekilde uzun yıllar boyunca kendilerini mesleklerine adayan, eğitim hayatımıza önemli katkılar yapan fakat artık aramızda olmayan tüm hocalarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Emekli öğretmenlerimizin her birine aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler diliyorum. Son olarak, üzerimde hakkı ve emeği olan tüm hocalarıma bir kez de sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyor, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Türk dünyasından Balkanlara, Afrika'dan Asya'ya ve Avrupa'ya farklı ülkelerde görev yapan kardeşlerimizin de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, maarif sancağımızı yurt dışında gururla dalgalandıran tüm hocalarımıza tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum.

"Öğretmenlerin hakkı paha biçilmez niteliktedir"

Kıymetli misafirler, değerli hocalarımız; burada bir hususun altını özellikle çizmek isterim. Öğretmen bilendir. Bildiklerini öğretendir. Aynı zamanda terbiye edendir. Öğretmen kendisine emanet edilen talebeyi tıpkı bir nakkaş gibi incelikle, titizlikle en güzel şekilde eğitip geleceği inşa eden kişi demektir.

Öğretmenleri ruhların mürşidi, hayatın nazımı ve istikbalin en emin kefili olarak tarif eden merhum Nurettin Topçu maarif davasının hayati niteliğini bakınız nasıl ifade ediyor:

"Devletleri ve medeniyetleri yapan da yıkan da muallimlerdir. Muallime değer verildiği, muallimin hürmet gördüğü ülkede insanlar mesut ve faziletlidir. Muallimin alçaltıldığı, mesleğinin hor görüldüğü milletler düşmüştür. Alçalmıştır ve şüphe yok ki bedbahttır."

Evet. Öğretmen bir millet için bu kadar mühimdir, kıymetlidir. Böyle bir misyona sahiptir. Bizim gibi ilmi ve muallimi baş tacı eden bir millet için öğretmenlerin hakkı paha biçilmez niteliktedir. Hani İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif diyor ya, "Hoca hakkıyla beraber gelecek hak var mı? Sizi mizana çekerken bunu sormazlar mı?" İşte tüm mesele budur.

"Bunlar benim rütbemdir"

Kınalızade Ali Efendi'ye atfedilen şu anekdot ise ecdadın öğretmenlere duyduğu saygının bir başka güzel örneğidir. Özellikle genç öğretmenlerimizin burayı dikkatle dinlemesini tavsiye ediyorum.

Kınalızade Ali Efendi kadılık yaptığı dönemde aynı zamanda medresede ders vermektedir. Bir gün devlet ricalinden önemli bir zat kendisini ziyarete gelir. Kınalızade'nin cübbesinin kollarında kurumuş mürekkep lekelerini gören bu kişi, "Efendi Hazretleri, makamınıza yakışmıyor. Bu lekeli cübbeyi lütfen değiştiriniz." der.

Kınalızade ise tebessüm ederek cübbesinin yenlerini gösterir ve şunları söyler: "Beyim, bu lekeler benim talebelerime ilim öğretirken kalemimden dökülen damlalardır. Bunlar benim rütbemdir. Benim asıl korkum cübbemde mürekkep lekesi kalmaması yani öğretmeyi bırakmamdır."

"Öğretmenlerimiz bu ülke için hayati önem arz ediyor"

Millet olarak tarihimiz buna benzer daha nice sahnelerle doludur. Şurası fevkalade mühimdir. Mademki mazi ile istikbal arasındaki devamlılık gençlerle sağlanıyor, mademki bir ülkenin geleceği gençlerin birikimiyle, ufkuyla, vizyonuyla şekilleniyor, mademki kültür ve kimliğimiz, milli ve manevi hasletlerimiz yeni nesiller eliyle istikbale aktarılıyor; o halde gençlerimizin bilgili, şuurlu, özgüvenli, en önemlisi de köklerinin idrakinde bir şekilde yetişmesine vesile olan öğretmenlerimiz bu ülke için hayati önem arz ediyor. Biz de devlet olarak öğretmenlerimizin çok daha verimli çalışabilmeleri, ülkemizin aydınlık yarınlara olan evlatlarımızı daha iyi yetiştirebilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.

"En fazla payı eğitime veriyoruz"

Son 24 yıldır merkezi bütçeden en fazla payı eğitime veriyoruz. 2027 bütçesinde Milli Eğitim Bakanlığımıza 2 trilyon 459 milyar lira, yükseköğretim kurumlarımıza ise 872 milyar lira kaynak ayırdık. Böylece toplam eğitim ödeneklerini 3 trilyon 747 milyar liralık rekor bir seviyeye taşıdık. Merkezi yönetim bütçesinin yüzde 13,7'si eğitime tahsis edilmiş oldu.

2002'de 343 bin olan derslik sayımızı 626 bine ulaştırdık. Özel eğitim kurumlarını da dahil ettiğimizde toplam derslik sayısı 754 binin üzerine çıkıyor. Derslik başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 36'dan 23'e, ortaöğretimde 30'dan 20'ye düşürdük. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ise ilköğretimde 28'den 15'e, ortaöğretimde 18'den 11'e indirdik.

Bunların yanında eğitime erişimi de güçlendirdik. Dijital dönüşüm çalışmalarımızı da kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bugüne kadar 670 bine yakın etkileşimli tahtayı sınıflarımıza kazandırdık. Yenilikçi sınıflardan geniş bant fiber internet altyapısına, yapay zeka destekli uygulamalardan inovasyon merkezlerine daha pek çok uygulamayla okullarımızın teknolojik kapasitesini en üst seviyelere çıkardık.

"İktidarlarımız döneminde 836 bin 551 öğretmen ataması yaptık"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizle bilgi, beceri ve değerleri beraberce ele alan özgün bir yaklaşımı eğitim sistemimize kazandırdık. Bununla birlikte asıl gücümüzün siz öğretmenlerimiz olduğu gerçeğini aklımızdan hiç çıkarmadık. Öğretmenlerimizin çalışma koşullarını, özlük ve mali haklarını iyileştirdik.

İktidarlarımız döneminde 836 bin 551 öğretmen ataması yaptık. Şu an okullarımızda görev yapan 1 milyon 39 bin öğretmenin yüzde 80'i bizim dönemimizde atandı.

"Mesleğe adım atacak 30 bin öğretmen adayımızı tebrik ediyorum"

Bu vesileyle öğretmen adaylarımızla ilgili şu haberi de paylaşmak isterim: 2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayı alım duyurusu ve branş dağılımı Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bu hafta içerisinde açıklanacak. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bu ivmeyi 2027 senesinde de devam ettiriyoruz. 2027 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayını gelecek eylül ayında Milli Eğitim Akademisine başlatmak amacıyla planlarımızı yapıyoruz. Bunun da hayırlı olmasını diliyor, mesleğe ilk adımlarını atacak toplam 30 bin öğretmen adayımızı şimdiden tebrik ediyorum.

"Performansını artıran tek OECD üyesi ülke Türkiye oldu"

Kıymetli misafirler, Türkiye'nin eğitimde katettiği mesafeler uluslararası araştırmalarda da açıkça görülüyor. PISA 2025 sonuçlarına baktığımızda şöyle bir başarı tablosuyla karşılaşıyoruz. Matematikte OECD ortalamasını yakaladık. Fen bilimleri ve okuma becerilerinde ise OECD ortalamasının üzerine çıktık.

Fen bilimlerinde 24, okuma becerilerinde 25, matematikte 15 OECD ülkesini geride bıraktık. PISA araştırmasına katıldığımız 2003 yılından bu yana fen bilimlerinde 60, okuma becerilerinde 31, matematikte 39 puanlık artış sağladık.

Matematik, fen bilimleri ve okuma becerilerinde ortalama performansını anlamlı biçimde artıran tek OECD üyesi ülke Türkiye oldu. Doğru politikalarla, kararlı yatırımlarla ve öğretmenlerimizin gayretleriyle tüm bunları başardık.

Milletimizin evlatlarına gerekli fırsatlar verildiğinde, öğretmenlerimizin emeği güçlü bir biçimde özellikle eğitim sistemiyle desteklendiğinde dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle nasıl rekabet ettiğimizi çok net ortaya koymuş olduk.

Bu başarıda emeği geçen herkese bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu çalışmaları inşallah daha da yoğunlaştıracak, eğitim sistemimizin daha verimli, öğrencilerimizin daha başarılı, okullarımızın daha nitelikli hale gelebilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

"Dijital güvenlik bir o kadar mühimdir"

Kıymetli konuklar, bir ülkenin geleceği için dijital egemenlik ne kadar önemliyse öğrencilerimizin istikbali için de dijital güvenlik bir o kadar mühimdir.

Teknoloji eğitim başta olmak üzere hayatın her alanını değiştiriyor ve dönüştürüyor. Yapay zeka gibi yeni araçlar bireysel düzlemden toplumsal ve kurumsal ölçeğe pek çok yeniliği, kolaylığı ve avantajı beraberinde getiriyor.

Şunu en iyi sizler biliyorsunuz: Eskiden bir ödev hazırlamak, küçük çaplı da olsa bir araştırma yapmak saatlerimizi hatta kimi zaman günlerimizi alırdı. Aynı şekilde bir konuyu daha iyi anlamak, o konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için ciddi emek harcar, bazen kitaplar ve ansiklopediler arasında kaybolurduk.

Şimdi artık çocuklarımız neredeyse tüm bilgi ve kaynaklara çok kısa bir sürede dijital ortamlarda erişebiliyor. Yazılı, görsel ve işitsel verileri saniyeler içerisinde arayıp bunlardan kapsamlı bir bilgi setini elde edebiliyor.

Öte yandan çocuklarımız bu ortamlarda yalnızca yeni bilgiler edinmiyor, aynı zamanda dijital dünyada sosyalleşiyor, orada vakit geçiriyor, kendisine siber alemde adeta yeni bir kimlik, yeni bir hayat inşa ediyor.

Fakat dijital ortamlar aynı zamanda sonuçları çok vahim olan ciddi risk ve tehlikeleri de bünyesinde barındırmaktadır. Nihilist akımlardan mahremiyet ihlallerine, cinsiyetsizleştirme projelerinden dijital yalnızlığa, şiddetin özendirilmesinden zorbalık vakalarına kadar birçok tehdit dijital alemde adeta cirit atıyor.

Bu tarz içerikler çocuklarımızın zihinlerini, karakterlerini ve davranışlarını da olumsuz etkiliyor. Son dönemde yaşadığımız üzüntü verici olaylarda bunun ne tür sonuçlar doğurabileceğine hep beraber tanık olduk.

"Çocukların korunması sorumluluğunu sadece çocukların omuzlarına bırakamayız"

Değerli misafirler, bakınız burada şunu çok açık ve net vurgulamak isterim: Dijital tehditler karşısında çocukların korunması sorumluluğunu sadece çocukların omuzlarına bırakamayız. Trilyon dolarlık bütçeleri yöneten devasa teknoloji şirketlerinin daha fazla kazanç sağlamak için her yolu denediğini unutmamalıyız. Bu mücadelede devletle birlikte hepimize sorumluluklar düşmektedir. Resmi kurumlarımızın, öğretmenlerimizin ve ailelerimizin tam bir uyum ve işbirliği içinde hareket etmesi çok önemlidir.

"Söz konusu gözümüzün nuru olan çocuklarımızdır"

Devlet olarak üzerimize düşen ne varsa yerine getirmenin çabasındayız. Yaptıklarımızın belli çevreler tarafından sadece yasaklama parantezine alınması tamamen art niyetli bir yaklaşımdır. Söz konusu gözümüzün nuru olan çocuklarımızdır.

Biliyorsunuz 1 Kasım'da yürürlüğe giren düzenlemeyle çocukların sosyal medya kullanımına dair önemli adımlar attık. Biz gelişim dönemindeki 15 yaşını doldurmamış çocuklarımızın sosyal medyanın dehlizlerinde kaybolmasını istemiyoruz. 15-18 yaş arasındaki çocuklarımızın ise sosyal medya platformlarından daha kontrollü bir biçimde hizmet almalarını istiyoruz.

Bu konuda sosyal medya platformlarının, anne babaların denetim yapabilecekleri araçları hazır bulundurmaları yükümlülüğünü verdik. Sosyal medya platformlarının çocuklarımızın korunması sorumluluğunu paylaşmasını bekliyoruz. Evlatlarımızın dijital dünyada güvenli bir şekilde var olabilmesi adına bundan sonra da gerekeni kararlılıkla yapacağız.

Bu konuda siz öğretmenlerimizden gerek rehberlik gerekse yönlendirme faaliyetleriyle bizlere destek olmanızı özellikle istirham ediyor, Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.

"24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tekrar tebrik ediyorum"

Bu düşüncelerle... Bu düşüncelerle sizlerin ve tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tekrar tebrik ediyorum. Bir araya gelmemize vesile olan Milli Eğitim Bakanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerimi iletiyorum.

Biraz önce icra ettikleri sanatla bizleri farklı bir iklime götüren öğrenci, öğretmen ve sanatçılarımızı kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Bir araya gelmemize vesile olan Milli Eğitim Bakanımıza ve çalışma arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum.

Tekrar buluşma temennisiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.