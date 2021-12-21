Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 20:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 6 milyon 620 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de bir tırda, 6 milyon 620 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun İzmit ilçesi mevkisinde durdurdukları tırda arama yaptı.
Aramada, 6 milyon 620 bin gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.
Tırın sürücüsü gözaltına alındı.
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