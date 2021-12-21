Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 19:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Soba gazından zehirlenen çift hastanelik oldu
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift tedavi altına alındı.
Yeni Mahalle İclal Sokak'ta ikamet eden Nedime Aydemir aniden baygınlık geçirdi. Durumu sağlık ekiplerine haber veren eşi Dursun Aydemir de bir süre sonra baygınlık yaşadı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yoğun koku üzerine evin pencerelerini açarak çifte müdahale etti.
Karı koca, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Karabük Soba Zehirlemesi
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