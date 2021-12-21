Yeni Mahalle İclal Sokak'ta ikamet eden Nedime Aydemir aniden baygınlık geçirdi. Durumu sağlık ekiplerine haber veren eşi Dursun Aydemir de bir süre sonra baygınlık yaşadı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yoğun koku üzerine evin pencerelerini açarak çifte müdahale etti.

Karı koca, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.