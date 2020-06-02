Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te 120 ton sahte deterjan ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'te bir depoya düzenlenen baskında satışa hazır hale getirilmiş 120 ton sahte deterjan ele geçirildi.
Gaziantep'teki güvenlik güçleri bir depoya baskın düzenledi.
Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sanayi Mahallesi'ndeki bir depoda sahte deterjanın bulunduğu bilgisine ulaştı.
[Fotoğraf: DHA]
Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından düzenlenen operasyonda, depoda satışa hazır halde paketlenmiş 120 ton sahte deterjan ele geçirildi.
Sahte deterjana el konulurken, depodaki bir şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: sahte deterjan gaziantep haberler gaziantep haberSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 13:40
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