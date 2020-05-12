Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep'te, koronavirüs salgını nedeniyle İl Hıfzıssıha Kurulu kararıyla bir dizi yeni tedbir alındı.

Bu kapsamda kentteki pide fırınlarında vatandaşların tepsi yemekleri gibi ürünleri pişirtmesinin yoğunluk oluşturarak salgının bulaşma riskini artırması nedeniyle, bu faaliyetler Ramazan Bayramı'nı sonuna kadar yasaklandı.

Lahmacun, börek ve kahke gibi ürünler pişirilemeyecek

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, yeni karar kapsamında fırınlarda belirtilen süre içerisinde tepsi yemeklerinin yanı sıra lahmacun, börek ve kahke gibi ürünlerin de pişirilemeyeceğini söyledi.

Fırınların sadece ekmek üretimi gerçekleştirebileceğini anlatan Karayılan, iftardan 2 saat önce ekmek üretiminin de durdurularak, fırınların sadece gün içerisinde ürettikleri ekmekleri satabileceklerini açıkladı.

Birçok lezzet taş fırınlarda pişiyor

Eşsiz yemekleri ve zengin mutfağıyla ramazanın yaşandığı kentte, iftar saatine doğru tava gibi tepsi yemeklerinin yanı sıra kebaptan lahmacuna, pilav, nohut, kuru fasulye gibi ev yemeklerinden dolma ve güvece kadar birçok lezzet, taş fırınlarda piştikten sonra sofralara ulaşıyordu.

İftar saatinde yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle fırınlarda zor anlar yaşanırken, piştikten sonra tezgahta bekleyen onlarca çeşit yemek ise iştahları kabartıyordu.

Akşam ezanının okunmasına yakın tezgahtaki yemeklerini alan vatandaşlar, daha sonra yine kente özgü "tırnaklı" ekmekleri aldıktan sonra evlerinin yolunu tutuyordu.