İstanbul'da sivil trafik ekipleri, minibüslere yönelik denetimlerini arttırdı. Kartal'da bazı minibüslerin kurallara uymadığı tespit edildi.

Fazla yolcu taşıyan araçların sürücülerine para cezası uygulandı.

İzmir'de denetim yapıldı

İzmir'de güvenlik güçleri kent merkezi ve ilçelerde denetim yaptı.

Hafta sonu 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca kurallara uymayan 949 kişiye 2 milyon lirayı aşan pazar cezası verildi.

Kargo arabasıyla misafirliğe gittiler

Birçok kentte de sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlara para cezası uygulandı.

Başkent Ankara'da da 4 kişi kısıtlama kararına uymadı. Kargo arabasıyla misafirliğe gitti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Emniyet harekete geçti. 4 kişiye 12 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.