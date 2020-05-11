Haber Giriş: Kaynak: AA
Mardin'de park halindeki kamyonete tır çaptı: 1 ölü, 3 yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yol kenarında park halindeki küçükbaş hayvan yüklü kamyonete tır çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Mardin-Şırnak kara yolu Odabaşı Mahallesi'nde, Mahmut U. yönetimindeki tır, yol kenarındaki park alanında duran küçükbaş hayvan yüklü kamyonete çarptı.
Kazada kamyonet yanındaki Çetin Alp, Nurullah Badur ve Seyithan Badur ile tır şoförü Mahmut U. yaralandı.
Ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Seyithan Badur kurtarılamadı.
Etiketler: Mardin trafik KazasıSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 22:56
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