Haber Giriş: Kaynak: AA
Elazığ'da zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Elazığ'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, yaptıkları aramada, otomobilin kül tablasına gizlenmiş 2,61 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Otomobildeki 2 kişi ile kontrolden önce araçtan indikleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
Ayrıca sürücü belgesi iptal edildiği ve ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen sürücüye 1473 lira, yanında kimlik bulundurmayan diğer kişiye de 187 lira idari ceza kesildi.
Etiketler: uyuşturucu operasyon ElazığSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 20:28
Sıradaki Haber
19 Mayıs’da sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? 19 Mayıs sokağa çıkma kısıtlaması kaç gün olacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz