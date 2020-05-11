Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının gündeminde normalleşme planı ve eğitimde atılacak adımlar vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararları açıkladı.

19 Mayıs’ta sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs’ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında 16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını vurguladı.

Buna göre sokağa çıkma kısıtlaması, 19 Mayıs'ın hafta sonu ile birleştirilmesiyle toplamda 4 gün olarak uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması 16 Mayıs Cumartesi,17 Mayıs Pazar, 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri uygulanacak.

Yaşlılar, 17 Mayıs Pazar günü 11.00-17.00, 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecekler.