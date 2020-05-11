Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 35'i gördü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün akşam saatlerinde, iş çıkışıyla beraber trafik yoğunluğu yüzde 35 olarak ölçüldü.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında bugün İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşandı.
[Fotoğraf: DHA]
AVM'lerin de açılmasıyla alışveriş için özel araçları ile dışarı çıkan vatandaşlar D - 100 Cevizlibağ ve Küçükçekmece gibi birçok noktada trafik yoğunluğu oluşturdu.
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) trafik yoğunluk haritasına göre ise İstanbul genelinde saat 17.20'de trafik yoğunluğu yüzde 35 olarak görüldü.
Etiketler: trafik koronavirüs İstanbul covid-19Son Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:47
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