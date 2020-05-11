Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında bugün İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşandı.

[Fotoğraf: DHA]

AVM'lerin de açılmasıyla alışveriş için özel araçları ile dışarı çıkan vatandaşlar D - 100 Cevizlibağ ve Küçükçekmece gibi birçok noktada trafik yoğunluğu oluşturdu.

[Fotoğraf: DHA]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) trafik yoğunluk haritasına göre ise İstanbul genelinde saat 17.20'de trafik yoğunluğu yüzde 35 olarak görüldü.