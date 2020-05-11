Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ve ailelerini ziyaret etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle devam eden sokağa çıkma kısıtlanmasından etkilenen anneler, karşılarında jandarma ekiplerini görünce duygusal anlar yaşadı. Anneler, kendilerini unutmayan jandarma görevlilerine teşekkür ettiler.