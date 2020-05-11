Haber Giriş: Kaynak: İHA
Jandarma ekipleri şehit annelerini ziyaret etti
[Fotoğraf: İHA]
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ve ailelerini ziyaret etti.
Koronavirüs salgını nedeniyle devam eden sokağa çıkma kısıtlanmasından etkilenen anneler, karşılarında jandarma ekiplerini görünce duygusal anlar yaşadı. Anneler, kendilerini unutmayan jandarma görevlilerine teşekkür ettiler.
Etiketler: şehit anneleri anneler günüSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:30
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