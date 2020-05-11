Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, faaliyetlerine tekrar başlayan AVM'lerde hijyen ve sosyal mesafe önlemleri başta olmak üzere, genelgeler doğrultusunda iş yerlerini denetlemeye başladı.

Salgının önlenmesi ve vatandaşların hayatlarını korumak amacıyla alınan tedbirlere ilave olarak klima sistemlerinin yüzde 100 temiz hava kapasitesiyle çalıştırılması için tüm AVM'lere uyarı yazısı gönderildi.

Yazıda, "Büyük ve küçük hacimli alanların iklimlendirme tesisatlarında uygun düzenlemeler yapılması, ayrıca bunların bakım ve periyodik muayenelerinin düzenli şekilde takip edilmesi ve filtreleme konusunda da virüs ile mücadeleye uygun filtrasyon seçilmesi hususlarında hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Denetim için mobil ekipler de hazır

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Başkent 153'e gelecek ihbarları değerlendirmek üzere mobil ekiplerinin de hazır olduğunu bildirdi. Koç, şunları kaydetti:

"AVM'lerin içinde yüzde 10 kuralı, AVM içindeki iş yerlerinde ise yüzde 8 kuralı uygulanacak. Metrekarenin yüzde 8'i, yüzde 10'u kadar personel kabul edilebilecek. Asansörlerde müşterilerin sırtları birbirine dönük, yüzleri duvarlara dönük durmalarına yönelik çıkartmaların yapıştırılmış olması gerekiyor. Yürüyen merdivenlerde aynı uyarıların olması lazım. El dezenfektanları da AVM'nin muhtelif yerlerinde bulundurulmalı.

Çocuk ve alışveriş arabalarının ortak kullanılmaması gerekiyor. Bu nedenle onların bir kenara ayrılıp bağlanması gerekiyor. İş yerlerinde de yine mesafe koruyucu tedbirler, deneme kabinlerinin yarısı kadarının kullanılması, denenmiş kıyafetlerin 24 saat boyunca tekrar askıya asılmaması ve kasada el dezenfektanı bulundurulması gibi önlemler alınmalı. Vatandaşa layık olduğu hizmetin sunulması ve belediye olarak da üstümüze düşen vazifenin yerine getirilmesi sorumluluğu ile hareket ediyoruz."