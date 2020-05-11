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Şanlıurfa'da 5 bina karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da 5 bina, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.
Bu kapsamda, Siverek ilçesine bağlı Haliliye Mahallesi'ndeki 4 bina ile merkez Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir binada ikamet eden bazı kişilerin COVID-19 test sonucu pozitif çıktı.
Bu nedenle söz konusu 2 ilçedeki 5 binada 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Öte yandan, Viranşehir ilçesinin Kurtulmuş ile Ceylanpınar ilçesinin Maden mahallerindeki karantina kararları da sona erdi.
Etiketler: koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:23
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