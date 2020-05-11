İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesinde bir depoda izinsiz medikal malzeme üretildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 1275 litre sıvı dezenfektan, 3 bin 250 litre kolonya ve 7 bin 464 adet şişelenmiş kolonya ele geçirildi. İş yeri sahibi A.K. gözaltına alındı.