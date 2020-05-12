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Şanlıurfa Valiliğinden 'sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti' açıklaması
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa Valiliği, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını açıkladı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler kapsamında Şanlıurfa'ya giriş-çıkış kısıtlamasının 11 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00'ten itibaren kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Bu çerçevede ilimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından da muaf tutulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Etiketler: şanlıurfa sokağa çıkma kısıtlaması şanlıurfa valiliğiSon Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 03:30
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