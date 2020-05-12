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4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması Denizli'de uygulanmayacak
[Fotoğraf: AA]
Denizli Valisi Hasan Karahan, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını açıkladı.
Denizli Valisi Hasan Karahan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saat 00.00 itibarıyla kentteki seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını belirtti.
Karahan, "Ayrıca hafta sonu dört günlük sokağa çıkma yasağı ilimizde uygulanmayacaktır." ifadesini kullandı.
Etiketler: denizli sokağa çıkma kısıtlamasıSon Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 03:54
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