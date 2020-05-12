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Ülke genelinde hava güneşli olacak
[Fotoğraf: AA]
Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: hava durumu meteorolojiSon Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 09:09
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