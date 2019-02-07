Balıkesir Adliyesi'nde, 4 Şubat'ta yangın tüplerinden sızan gazdan etkilenen ve Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 37 yaşındaki Fikret Savaş, iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Savaş'ın cenazesi, Gaziosmanpaşa Cami'nde bugün kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memuru olarak görev yapan Savaş, binada karbondioksit gazına maruz kalanlara yardım ederken gazdan etkilenmişti.

Olayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısını soruşturma yapmak üzere görevlendirmişti.

Kaynak: TRT Haber, AA