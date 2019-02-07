Tekirdağ'da yaşayan 3 yaşındaki Burcu Kocakoç, yüzde 98 engeli olmasına rağmen verilen raporda hata yapıldığı için yasal yardımlardan faydalanamıyordu.

Serabral Palsi hastası Burcu'nun özel bakıma ihtiyacı var. Yüzde 98 engelli olduğu Sağlık Kurulu raporuyla tespit edildi ancak raporunda "Ağır Engelli" olduğu belirtilmedi. Bu nedenle, aile devlet desteğinden yararlanamıyordu.

Seslerinin duyulmasını isteyen Kocakoç ailesinin içinde bulunduğu durumu TRT Haber gündeme taşıdı.

Tekirdağ'da yaşayan 3 yaşındaki Burcu Kocakoç bir “Serabral Palsi” hastası. Yüzde 98 engelli olduğu sağlık kurulu tarafından tespit edilen minik Burcu, raporunda "ağır engelli" ifadesi yer almadığı için yasal yardımlardan faydalanamıyor.https://t.co/UzuY6K76cx pic.twitter.com/0LLEqYsIfl — TRT HABER (@trthaber) 4 Şubat 2019

Sosyal medyada da çokça konuşulan Burcu'nun haberin ardından Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yetkililer, Kocakoç ailesinin ihtiyaçlarını belirledi. Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban da, Burcu'yu ziyaret etti.

Abban, minik Burcu'nun tedavisiyle ilgili ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını belirterek, "Kaymakamlık olarak devlet olarak gerekli sevklerini yapıp nerede tedavi şansı varsa yapmaya gayret edeceğiz." dedi.

Minik kızın engelli raporu ile ilgili süreç de yeniden başlatılacak.

Haber: Volkan Kuru