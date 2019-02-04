Minik Burcu, 3 çocuklu Kocakoç ailesinin en küçük ferdi. Tek başına hareket edemiyor. Yutkunma güçlüğü sebebiyle burundan besleniyor. Yastıklarla desteklenmedikçe kanepede oturamıyor.

Serabral Palsi hastası Burcu'nun özel bakıma ihtiyacı var. Yüzde 98 engelli olduğu Sağlık Kurulu raporuyla tespit edildi ancak raporunda "Ağır Engelli" olduğu belirtilmedi. Bu nedenle, aile devlet desteğinden yararlanamıyor.

Baba Ali Kocakoç, fabrikada asgari ücretli olarak çalışıyor, Anne Hatice Karakoç da geçici işlere gidiyor. Masraflara yetişemediklerini ifade eden baba, yetkililerden yardım bekliyor.

Baba Karakoç, "Engelli raporumuz var ama bakım maaşı alamadığımız için bu masraflar bize ağır geliyor. Bu raporun da düzeltilmesini istiyoruz. Biz bu raporda yanlışlık olduğundan adımız gibi eminiz." dedi.

Ailenin tek isteği seslerini duyurabilmek.

Haber-Kamera: Volkan Kuru