Alınan bilgiye göre Erzurum-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü Erzincan-Erzurum kara yolu Saztepe mevkiinde seramik ham maddesi yüklü tıra arkadan çarptı.
Kazada yolcu otobüsünde bulunan 8 yaşındaki Sadık Karayel, 30 yaşındaki Vecdi Şahin, 13 yaşındaki Hazar Satılmış, 42 yaşındaki Ayten Satılmış, 21 yaşındaki Kader Gündem, 30 yaşındaki Nesim Şen ve 2 yaşındaki Sahra Gündem yaralandı.
Yaralılar 112 Acil sağlık ekiplerine bağlı ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle kara yolunun bir şeridi ulaşıma kapanırken polis ve jandarma ekipleri araçların geçişini kontrollü şekilde sağladı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA