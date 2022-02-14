Şirinevler Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki oto galeriye arka pencereden giren S.Ö. ile A.Y., çaldıkları ciple kaçtı.

Galeriye yakın bölgede lastiği patlayan aracı bırakan S.Ö. ile A.Y, oto galeriye dönerek başka bir cip çaldı.

Polis, araç hırsızlığından sabıkası bulunan çocukların yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı kamerada

Çocukların oto galeriye girerek araç çaldığı anlar işyerinin kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Daha önce de araç çalmışlardı

Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı güzergahındaki bir otomobil galerisinden 28 Kasım 2021'de çaldıkları araçla İstanbul'a kaçan, 3 Aralık 2021 gecesi yakalanarak getirildikleri Ordu'da, 6 Aralık 2021'de çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan S.Ö. ve A.Y'nin, bir süre önce cezaevinden çıktıkları öğrenildi.

"Camın menteşesini tornavidayla açmışlar"

Hırsızların bir an önce yakalanmasını temenni eden oto galeri ortaklarından Atakan Enginyurt, "Ben daha önceden anahtarlarımı kapalı yerde tutuyordum. Galerici arkadaşlara da tavsiyem, herkes malına sahip çıksın. Bu çocukların yaptığı iş artık yetti. Çocuklar arka taraftan camın menteşesini tornavidayla açmışlar, oradan girmişler. Sonrasında anahtarı alıp aracı çalıp gidiyorlar. Genelde lüks araçları tercih ediyorlar" dedi.