AA 19.10.2025 20:55

Galata Kulesi'ne "Sıfır Atık Forumu" kapsamında çevre temalı görseller yansıtıldı

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'ne, "Uluslararası Sıfır Atık Forumu" kapsamında sürdürülebilir bir geleceğe dikkati çekmek amacıyla çevre temalı görseller yansıtıldı.

Galata Kulesi'ne "Sıfır Atık Forumu" kapsamında çevre temalı görseller yansıtıldı

Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde bu yıl "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla düzenlenen "Uluslararası Sıfır Atık Forumu", 17-19 Ekim'de İstanbul’da gerçekleştirildi.

Forum kapsamında, kentin simge noktalarından Galata Kulesi'nde mapping gösterisi yapıldı.

Kulenin yüzeyine sürdürülebilir geleceğe dikkati çekmek amacıyla çevre temalı görseller yansıtıldı.

Galata Kulesi'ne "Sıfır Atık Forumu" kapsamında çevre temalı görseller yansıtıldı

Yansıtılan görsellerle atıkların azaltılması, sıfır atık kültürünün benimsenmesi ve çevre bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Galata Kulesi çevresinde bulunan vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izlerken, bazıları da cep telefonuyla kayıt altına aldı.

İstanbul Sıfır Atık
