AA 19.10.2025 17:03

Katil İsrail ordusundan Gazze'ye yönelik şiddetli saldırı tehdidi

Katil İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze'ye şiddetli saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

Katil İsrail ordusundan Gazze'ye yönelik şiddetli saldırı tehdidi
[Fotograf: AA]

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X'ten, Gazze Şeridi'ndeki "sarı hat" diye isimlendirilen bölgenin İsrail kontrolünde olan kısmının kırmızıya boyandığı bir harita paylaşarak açıklama yaptı.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini ileri süren Adraee, İsrail ordusunun Hamas altyapısına ve unsurlarına karşı güç kullanarak karşılık vereceğini duyurdu.

Adraee, Filistinlilere "sarı hattın batısında kalın" uyarısında bulunarak kırmızı işaretlenen bölgenin tehlikeli bir savaş bölgesi olduğu ve hala bu bölgede bulunan Filistinlilerin batıya doğru hareket etmesi gerektiğini belirtip tehdit etti.

Soykırımcı İsrail ordusu Nusayrat'a saldırı hazırlığında

Öte yandan İsrail ordusunun, daha önce esirlerin orada tutulduğu düşüncesiyle şiddetli saldırı düzenlemekten kaçındığı Nusayrat bölgesine sağ esirler teslim edildikten sonra saldırı hazırlığında olduğu bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli güvenlik kaynağına haberine göre İsrail ordusu, daha önce esirlerin orada olabileceği endişesiyle saldırı düzenlemediği bölgeleri hedef alacak.

İsrailli güvenlik kaynağı, "Esirlerin sağ serbest bırakılmasının ardından Hamas'a karşı güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz." ifadesini kullandı.

Katil İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği bahanesiyle Gazze'ye saldırılar düzenledi

İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla bir ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
