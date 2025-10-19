İzmir'de sağanak: Sokaklar su altında kaldı

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış aralıklarla gün içinde de etkili oldu.

Yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, rögarlar taştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar durak ve iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi. Bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Bayraklı ilçesi 1639 Sokak'ta, kazı yapılan yol için dökülen mıcırların yağış nedeniyle taşınması sonucu çukur oluştu. Yolda park halindeki bir otomobil çukur nedeniyle yan yattı, hafif hasar gördü.

Mahalle sakinlerinden Önder Civelek, yolun kaldırım yapılması için kazıldığını ve mıcır doldurulduğunu belirterek, "Beton değil de toprak mıcırlarla dolduruyorlar. Ondan sonra yağmurlarda böyle sıkıntılar oluyor. Geçen bir yağmurda yine aynısı olmuştu. Bu kadar derin olmamıştı ama yine bir araç zarar görmüştü. Yağmur bu sefer biraz daha şiddetli yağdı." ifadelerini kullandı.