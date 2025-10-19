Çok Bulutlu 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.10.2025 13:46

Sosyal yardım ödemelerinde yeni dönem: Aile Kart

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uygulamaya koyduğu "Aile Kart" ile sosyal hizmetleri ve yardımları hak sahibi vatandaşlara hızlı şekilde ulaştıracak.

Sosyal yardım ödemelerinde yeni dönem: Aile Kart

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yapay zeka destekli merkezi ödeme sistemi sayesinde, işlemler daha düzenli, verimli ve kullanıcı dostu yapıya kavuşacak.

"Dijital Türkiye" vizyonu doğrultusunda geliştirilen "Aile Kart" ile sosyal hizmetler ve yardımların hak sahibi vatandaşlara daha erişilebilir, hızlı ve zahmetsiz ulaştırılması hedefleniyor.

Ayrıca yerel yönetimlerle yapılacak entegrasyon sayesinde anlık veri paylaşımı sağlanarak sosyal hizmetlerin etkinliğinin artırılması planlanıyor.

Aile Kart sahibi vatandaşlar alışverişler için tüm POS cihazlarını kullanabilecek

İlk etapta 81 ilde doğum yardımı ödemelerinin yapıldığı "Aile Kart" ile yakın dönemde farklı sosyal hizmet ve yardım programlarının ödemeleri vatandaşlara ulaştırılacak.

Aile Kart sahibi vatandaşlar, sosyal hizmet ve yardım kapsamındaki ödemeleri, bankaların ortak kullanımına açık "Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM)" ATM'lerinden çekebilecek, alışverişler için tüm POS cihazlarını kullanabilecek.

ETİKETLER
Aile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Yılı Yapay Zeka Sosyal Yardımlar
Sıradaki Haber
Köpek dövüştüren 13 kişiye 120 bin 211 lira ceza uygulandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:01
Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisine duyulan güven ve artan ilgiyi memnuniyetle gözlemliyoruz
13:43
Köpek dövüştüren 13 kişiye 120 bin 211 lira ceza uygulandı
13:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliya İzzetbegoviç'i andı
13:35
Hakan Fidan Lüksemburg'a gidiyor
13:32
Hamas: İsrail ateşkes anlaşmasını ihlal ederek, sorumluluklarından kaçıyor
13:41
Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'yi vuruyor
İsrailli işgalciler zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırdı
İsrailli işgalciler zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırdı
FOTO FOKUS
Gök vatanın iki pençesi BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'dan gökyüzünde tam isabet
Gök vatanın iki pençesi BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'dan gökyüzünde tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ