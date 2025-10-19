Yeni haftada yağış etkili olacak

Yurdun büyük bölümünde yeni haftayla birlikte yağış etkili olacak. Hafta boyunca batı, iç ve kuzey kesimlerde aralıklarla yağmur, yer yer sağanak bekleniyor.

Haftanın ilk günü hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Güney Ege, Batı ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde sağanak görülecek.

Yarın Artvin, Ordu, Samsun, Giresun, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı var.

Doğu Karadeniz'in yüksekleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Salı günü yağış etkisini artıracak.

Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak görülecek. Kıyı Ege, Siirt, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış uyarısı var.

Çarşamba yağış alanı genişliyor. Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük kısmı yağışlı geçecek. Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli yağış etkili olacak.

Meteoroloji; ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı. Yağış sonrası kuzeyde sıcaklık mevsim normallerinin altına, diğer bölgelerde mevsim değerlerinde seyredecek.

3 büyük il

İstanbul'da parçalı bulutlu, sıcaklık 20 derece, Ankara'da yağışlı, en yüksek 17 derece, İzmir'de ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.